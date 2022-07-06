Вадим Новинский отказался от мандата нардепа

Бизнесмен Вадим Новинский принял решение сложить полномочия нардепа, соответствующее заявление уже направлено на рассмотрение Верховной Рады. Заявление политика было опубликовано на его странице в Facebook.

"Я принял решение сложить полномочия народного депутата Украины и сосредоточиться на гуманитарных проектах, на развитии национальной экономики, служении Украинской Православной Церкви и на восстановлении разрушенных Храмов", - пишет Новинский в своем посте.

Особое внимание будет уделяться проектам послевоенного экономического возрождения Украины как страны индустриальной, высокотехнологичной и высокообразованной.

В заявлении отмечено, что за время каденции Вадим Новинский работал вместе с властями Мариуполя над тем, чтобы город стал одним из центров роста в Украине.

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"Это был настоящий образец того, каким мог бы стать весь мирный Донбасс", - уверен Новинский.

Напомним, Вадим Новинский в 2019 году был избран народным депутатом Украины по 57 округу в Донецкой области (Мариуполь).

Вадим Новинский – внефракционный, в прошлом член уже запрещенной партии "Оппозиционный блок", еще ранее – член "Партии регионов". Он являлся народным депутатом нескольких созывов.

Также Новинский является меценатом и протодиаконом УПЦ МП (Русской православной церкви в Украине). Он создал благотворительный фонд "В честь покрова Пресвятой Богородицы".