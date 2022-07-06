Вадим Новинский отказался от мандата нардепа
Говорит, что хочет сосредоточиться на гуманитарных проектах
фото из свободных источников
Бизнесмен Вадим Новинский принял решение сложить полномочия нардепа, соответствующее заявление уже направлено на рассмотрение Верховной Рады. Заявление политика было опубликовано на его странице в Facebook.
"Я принял решение сложить полномочия народного депутата Украины и сосредоточиться на гуманитарных проектах, на развитии национальной экономики, служении Украинской Православной Церкви и на восстановлении разрушенных Храмов", - пишет Новинский в своем посте.
Особое внимание будет уделяться проектам послевоенного экономического возрождения Украины как страны индустриальной, высокотехнологичной и высокообразованной.
В заявлении отмечено, что за время каденции Вадим Новинский работал вместе с властями Мариуполя над тем, чтобы город стал одним из центров роста в Украине.
"Это был настоящий образец того, каким мог бы стать весь мирный Донбасс", - уверен Новинский.
Напомним, Вадим Новинский в 2019 году был избран народным депутатом Украины по 57 округу в Донецкой области (Мариуполь).
Вадим Новинский – внефракционный, в прошлом член уже запрещенной партии "Оппозиционный блок", еще ранее – член "Партии регионов". Он являлся народным депутатом нескольких созывов.
Также Новинский является меценатом и протодиаконом УПЦ МП (Русской православной церкви в Украине). Он создал благотворительный фонд "В честь покрова Пресвятой Богородицы".
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