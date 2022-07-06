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Reuters: Россия украла в Мариуполе два иностранных корабля

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Судна застряли в порту с начала войны

Reuters: Россия украла в Мариуполе два иностранных корабля

фото из свободных источников

Новина українською

Поддерживаемые Россией сепаратисты захватили два иностранных судна в портовом городе Мариуполь и заявили, что они теперь являются "государственной собственностью". Эти суда прибыли в порт ещё до начала войны для загрузки украинского металла, сообщает Reuters.

"Самопровозглашенная "Донецкая Народная Республика" через министерство иностранных дел уведомила две судоходные компании о том, что их суда подверглись "насильственному завладению движимым имуществом с принудительным обращением в государственную собственность" без какой-либо компенсации владельцам, согласно двум отдельным письмам", - пишет издание.

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Компания Smarta Shipping, зарегистрированная в Либерии, владелец сухогруза Smarta под флагом Либерии, одного из двух захваченных судов, заявила, что была проинформирована об аресте по электронной почте 30 июня, назвав его незаконным и "противоречащим всем нормам международного права".

"Такое насильственное присвоение нарушает основные права человека в том, что касается прав собственности", — говорится в заявлении компании.

Кроме того, "такие действия представляют серьезную угрозу судоходству и безопасности на море".

Как известно, Россия на государственном уровне крадет зерно и металл из оккупированных регионов Украины. Из Мариуполя было вывезено уже минимум три корабля с металлом в Ростов. Владелец украденной продукции, компания "Метинвест" Ахметова и Новинского, обратилась в Офис генерального прокурора с просьбой открыть уголовное дело по факту грабежа.

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В статье: война с Россией
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