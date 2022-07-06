ВСУ опровергли российский фейк об уничтожении реактивных систем HIMARS

Вооруженные силы Украины опровергли фейк российской пропаганды об уничтожении оккупантами реактивных систем HIMARS.

Об этом сообщает пресс-служба группировки Объединенных сил.

"Российские пропагандисты активно распространяют ложные сообщения о якобы уничтожении американской артиллерийской системы HIMARS.

Подчеркиваем, что данное сообщение не соответствует действительности и является ни чем иным, как фейком.

Реактивные системы HIMARS, предоставленные американскими партнерами постоянно наносят сокрушительный удар по стратегически важным пунктам противника, что приводит к колоссальным потерям среди техники, личного состава и обеспечения оккупационных войск.

Доверяйте только проверенным источникам и верьте в ВСУ", - говорится в сообщении.