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ВСУ опровергли российский фейк об уничтожении реактивных систем HIMARS

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ВСУ опровергли российский фейк об уничтожении реактивных систем HIMARS

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Вооруженные силы Украины опровергли фейк российской пропаганды об уничтожении оккупантами реактивных систем HIMARS.

Об этом сообщает пресс-служба группировки Объединенных сил.

"Российские пропагандисты активно распространяют ложные сообщения о якобы уничтожении американской артиллерийской системы HIMARS.

Подчеркиваем, что данное сообщение не соответствует действительности и является ни чем иным, как фейком.

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Реактивные системы HIMARS, предоставленные американскими партнерами постоянно наносят сокрушительный удар по стратегически важным пунктам противника, что приводит к колоссальным потерям среди техники, личного состава и обеспечения оккупационных войск.

Доверяйте только проверенным источникам и верьте в ВСУ", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Минобороны России выдали на гора заявление, что российские войска якобы уничтожили две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним в Украине.

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В статье: война с Россией
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