ВСУ опровергли российский фейк об уничтожении реактивных систем HIMARS
Верить россиянам - себя не уважать
Генштаб ЗСУ
Вооруженные силы Украины опровергли фейк российской пропаганды об уничтожении оккупантами реактивных систем HIMARS.
Об этом сообщает пресс-служба группировки Объединенных сил.
"Российские пропагандисты активно распространяют ложные сообщения о якобы уничтожении американской артиллерийской системы HIMARS.
Подчеркиваем, что данное сообщение не соответствует действительности и является ни чем иным, как фейком.Читайте такжеРоссийская армия "сбила" 135% беспилотников Украины, а некоторые города брала по 3-4 раза - расследование Проекта
Реактивные системы HIMARS, предоставленные американскими партнерами постоянно наносят сокрушительный удар по стратегически важным пунктам противника, что приводит к колоссальным потерям среди техники, личного состава и обеспечения оккупационных войск.
Доверяйте только проверенным источникам и верьте в ВСУ", - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее в Минобороны России выдали на гора заявление, что российские войска якобы уничтожили две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним в Украине.
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