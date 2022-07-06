"История с разрешениями - это просто мелочь", - Зеленский говорит, что между ним и Генштабом нет недоразумений
Это мелкая ошибка
Президент Владимир Зеленский рассказал, что между ним и Генштабом нет никаких недоразумений, а вопрос о разрешениях на перемещение военнообязанных - "мелкая ошибка", по сравнению с единством против России.
Об этом Зеленский заявил в комментарии журналистам 6 июля.
"У нас сегодня была встреча с военными. У нас они каждый день проходят эти заседания, но сегодня (6 июля) было отдельное заседание по решению Генштаба 5 июля.
Мы решили, что решение было принято не совсем верно и его отменят.
Что касается возможных недоразумений между мной и Генштабом, то никаких недоразумений нет. Это мелкая ошибка по сравнению с тем большим единством, которое мы демонстрируем перед лицом российской угрозы.
Это просто мелочь. Это ни о чем", - сказал Зеленский.
На помним, что 6 июля Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному отменить порядок получения военнообязанными разрешений на перемещение между областями Украины.
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