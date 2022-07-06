"Лед тронулся": ПЦУ и УПЦ встретились в Софие Киевской, чтобы преодолеть разделение
Однако итоги встречи пока неизвестны
facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua
Представители духовенства Православной Церкви Украины и Украинской Православной Церкви 5 июля провели встречу на территории Софии Киевской.
Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"Лед тронулся! Сегодня, когда война ставит перед нами новые вызовы, все лишнее остается позади.
В день памяти Блаженнейшего митрополита Владимира на территории Софии Киевской состоялась историческая встреча духовенства Православной Церкви Украины и Украинской Православной Церкви
Преодолевать разделение, служить народу Украины и строить наш общий дом – наши общие цели. Я верю, что эта встреча – это начало нового, мудрого, сильного пути наших Церквей ради свободного и мирного будущего Украины", - заявил Ткаченко.
Между тем, Ткаченко не сообщил о результатах встречи.
Он отметил, что Министерство культуры и информационной политики Украины и Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести будут всячески способствовать церковному единству.
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