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"Лед тронулся": ПЦУ и УПЦ встретились в Софие Киевской, чтобы преодолеть разделение

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Однако итоги встречи пока неизвестны

"Лед тронулся": ПЦУ и УПЦ встретились в Софие Киевской, чтобы преодолеть разделение

facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Новина українською

Представители духовенства Православной Церкви Украины и Украинской Православной Церкви 5 июля провели встречу на территории Софии Киевской.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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"Лед тронулся! Сегодня, когда война ставит перед нами новые вызовы, все лишнее остается позади.

В день памяти Блаженнейшего митрополита Владимира на территории Софии Киевской состоялась историческая встреча духовенства Православной Церкви Украины и Украинской Православной Церкви

Преодолевать разделение, служить народу Украины и строить наш общий дом – наши общие цели. Я верю, что эта встреча – это начало нового, мудрого, сильного пути наших Церквей ради свободного и мирного будущего Украины", - заявил Ткаченко.

Между тем, Ткаченко не сообщил о результатах встречи.

Он отметил, что Министерство культуры и информационной политики Украины и Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести будут всячески способствовать церковному единству.

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