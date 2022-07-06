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На россии потребовали от США компенсацию за Covid-19

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На россии очередное обострение

На россии потребовали от США компенсацию за Covid-19

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что США должны компенсировать убытки странам, пострадавшим от пандемии коронавируса, поскольку американские власти якобы могут быть причастны к распространению Covid-19.

Спикер Госдумы опубликовал цитату американского экономиста Джеффри Сакса, который допускал, что коронавирус могли создать в биолаборатории США.

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Володин считает, что США необходимо понести ответственность за такие последсивия короновируса, как "миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей".

"Всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать понесённые убытки", - написал Володин.

Кроме этого, по мнению Володина, должны быть "остановлены и рассекречены все военные биологические разработки США".

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В статье: война с Россией коронавирус
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.07.2022 в 20:20
Вот возьмите. Благодарить не надо.
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