На россии потребовали от США компенсацию за Covid-19

Глава Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что США должны компенсировать убытки странам, пострадавшим от пандемии коронавируса, поскольку американские власти якобы могут быть причастны к распространению Covid-19.

Спикер Госдумы опубликовал цитату американского экономиста Джеффри Сакса, который допускал, что коронавирус могли создать в биолаборатории США.

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Володин считает, что США необходимо понести ответственность за такие последсивия короновируса, как "миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей".

"Всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать понесённые убытки", - написал Володин.

Кроме этого, по мнению Володина, должны быть "остановлены и рассекречены все военные биологические разработки США".