"Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Я не вылечусь от этого никогда" - оккупант в шоке от потерь своей армии

У некоторых оккупантов происходит настоящая истерика от числа убитых и раненых российских военных. Захватчики мечтают просто вернуться домой в живых. А действия ВСУ вызывают у рашистов нервные срывы и желание лечиться.

Об этом в перехваченном СБУ разговоре рассказывает оккупант, который дислоцируется в Херсонской области.

"Это на всю жизнь, я болен. Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Без головы, без ног, без туловища, без ничего, просто, которые в "цинках" приходят. Просто собирают, скидывают части, куски. Мрак, я не вылечусь от этого никогда", – говорит захватчик.

Рашист уже не представляет, как это жить обычной жизнью в мирном городе. Когда вернется с войны, планирует объездить церкви и монастыри.