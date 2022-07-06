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"Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Я не вылечусь от этого никогда" - оккупант в шоке от потерь своей армии

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Очередной перехват от СБУ

"Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Я не вылечусь от этого никогда" - оккупант в шоке от потерь своей армии

фото из свободных источников

Новина українською

У некоторых оккупантов происходит настоящая истерика от числа убитых и раненых российских военных. Захватчики мечтают просто вернуться домой в живых. А действия ВСУ вызывают у рашистов нервные срывы и желание лечиться.

Об этом в перехваченном СБУ разговоре рассказывает оккупант, который дислоцируется в Херсонской области.

"Это на всю жизнь, я болен. Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Без головы, без ног, без туловища, без ничего, просто, которые в "цинках" приходят. Просто собирают, скидывают части, куски. Мрак, я не вылечусь от этого никогда", – говорит захватчик.

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Рашист уже не представляет, как это жить обычной жизнью в мирном городе. Когда вернется с войны, планирует объездить церкви и монастыри.

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В статье: война с Россией
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