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Экс-нардепу от "слуги народа" Ковалеву сообщено о подозрении в госизмене и пособничестве РФ

Общие новости
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Предатель развил бурную деятельность в оккупированном Херсон

Экс-нардепу от "слуги народа" Ковалеву сообщено о подозрении в госизмене и пособничестве РФ

Алексей Ковалев

Новина українською

Экс-нардепу Алексею Ковалеву, предавшему Украину и перешедшему на сторону России, сообщено о подозрении, сообщает пресс-служба ГБР.

"В ходе расследования установлено, что в начале июля этого года Алексей Ковалев вступил в должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора "правительстве Херсонской области".

Также народный депутат 8 июня 2022 года на своей странице в социальной сети разместил публикацию о якобы интеграции в страну-агрессора части Украины с целью осуществления влияния на общественность и манипуляцию сознанием", - говорится в сообщении.

Генпрокурор на основании собранных ГБР доказательств сообщил бывшему депутату о подозрении.

Действия экс-нардепа квалифицированы по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения), ч. 1 ст. 111-1 УК Украины (пособничество государству-агрессору), за что предусмотрено наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Как известно, в начале июня нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев перешел на сторону российских оккупантов и публично поддержал присоединения Херсонской области к России. После этого на него завели уголовное дело.

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В статье: война с Россией Алексей Ковалев
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