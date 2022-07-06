Генштаб: В российских подразделениях фиксируется тотальное пьянство
Сводка Генштаба по фронтам за 6 июля
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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 6 июля.
Идут сто тридцать третьи сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжаются мероприятия по инженерному оборудованию позиций, проводится проверка пунктов управления, ведется радиоэлектронная разведка.
На Сиверском направлении без существенных изменений. Для уточнения положения наших войск враг вел воздушную разведку с применением БПЛА.
На Харьковском направлении противник удерживает группировку войск из состава Западного военного округа. Враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Сосновка, Дементиевка, Новое, Питомник, Циркуны, Петровка и Мосьпаново. Нанес авиаудару вблизи Рубежного.
Вражеские штурмовые действия в направлении Казачья Лопань – Сосновка наши воины успешно отбили.
На Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение и создать условия для проведения наступления в направлении Изюм – Славянск. Обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы Дубровного, Краснополья, Гусаровки, Барвенкового, Карнауховки и Большой Камышевахи.
Оккупанты наступали на направлении Довгенькое - Мазановка. Получили отпор наших воинов и с потерями отошли.
На Краматорском направлении враг пытается овладеть населенными пунктами Верхнекаменное и Григоровка. Использует комплексы радиоэлектронной борьбы. Обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Славянска и Верхнекаменского. Нанес авиаудары вблизи Татьяновки и Сидорового.
На Бахмутском направлении противник пытается улучшить тактическое положение и установить полный контроль дороги Бахмут – Лисичанск. Совершил артиллерийские обстрелы в районах Спорного, Выемки и Веселого.
Наступление врага на направлениях Мироновка – Луганское и Гольмовский – Новолуганское наши воины остановили и заставили оккупантов отойти.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания наших войск враг обстреливал позиции наших подразделений из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Нанес авиаудару недалеко от Марьинки.
На Южнобужском направлении противник пытается удержать занятые рубежи. Ведение артиллерийских обстрелов наших войск в районах населенных пунктов Александровка, Украинка, Луч, Николаевское, Заря, Поляна и Белая Криница.
В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины в море содержится четыре носителя высокоточного оружия.
В российских подразделениях, действующих на территории Украины, фиксируется тотальное пьянство. Кроме того, значительно деморализует личный состав российских оккупационных войск принудительная мобилизация, продолжающаяся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.
Подразделения Сил обороны Украины продолжают устойчиво держать оборону по всем направлениям и наносить существенные потери войскам противника.
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