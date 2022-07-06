Самолет и вертолет Медведчука передали ВСУ - ФОТО
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gp.gov.ua
Правоохранительные органы передали на нужды Вооруженных сил Украины арестованные самолет и вертолет, которыми пользовалась семья подозреваемого в государственной измене народного депутата Виктора Медведчука.
О передаче техники украинским военным сообщил Офис генпрокурора Украины.
Кроме того, в департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины подтвердили информацию, что самолет и вертолет принадлежат семье Медведчука.
“По ходатайству Офиса генерального прокурора судом наложен арест на вертолет и самолет, которыми пользовалась семья народного депутата Украины, подозреваемого в госизмене. Правоохранители изъяли это имущество и передали в пользование Вооруженным силам Украины”, – говорится в сообщении.
Также отмечается, что ранее по ходатайству прокуроров был наложен арест на комплекс "Медвежья дубрава" и другие активы, конечным бенефициаром которых является супруга народного депутата Украины, подозреваемого в госизмене.
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