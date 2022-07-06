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Остановитесь! Янукович потребовал не воевать "до последнего украинца"

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Остановитесь! Янукович потребовал не воевать "до последнего украинца"

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Новина українською

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович выступил с обращением к украинцам, призвав народ определиться, хотят ли они мира или продолжения войны

Об этом говорится в сообщении российского пропагандистского агентства ТАСС.

Власть в Киеве фигурант уголовного дела назвал "неопытной и авантюристичной". Он призвал украинские власти якобы перестать врать о постоянных победах и начать адекватно оценивать ситуацию в стране, прислушиваясь к мнениям граждан.

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"Мне кажется, что сегодня как никогда требуется адекватная оценка ситуации и уважение к самым разнообразным мнениям граждан Украины. Граждане сами должны сделать выбор – воевать "до последнего украинца", либо пытаться сохранить то, что еще осталось", – заявил он.

По словам сбежавшего в Россию экс-президента, важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, чтобы спасти жизни украинцев и сохранить будущее для страны.

Напомним, Печерский районный суд Киева 23 мая заочно арестовал бывшего президента Виктора Януковича по подозрению в государственной измене.

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В статье: Виктор Янукович война с Россией
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