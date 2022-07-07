Эрдоган надеется, что через 7-10 дней стороны смогут договориться о зерновых морских коридорах
Турция продолжает прилагать усилия для дипломатического решения вопроса с вывозом украинского зерна
фото из свободных источников
Турция намерена интенсифицировать переговорный процесс по открытию коридоров для вывоза зерна из Украины по Черному морю и достичь результата в течение 7-10 дней.
Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на пресс-конференции по результатам встречи с премьер-министром Италии Марио Драги, сообщает Укринформ.
"Мы постараемся добиться результата в течение недели – 10 дней, интенсифицировав наши переговоры", – сказал президент Турции.
По его словам, Анкара стремится быть посредником для скорейшего решения вопроса под эгидой ООН.
"Черноморский зерновой коридор имеет особенно большое значение. Важные подходы со стороны обоих лидеров: и господина Путина, и господина Зеленского. Мы продолжаем наши переговоры", – сказал Эрдоган.
Напомним, что в результате полномасштабной российской агрессии, начавшейся 24 февраля, в портах Украины заблокировано более 20 млн тонн зерна, около половины из которого предназначалась для нужд Всемирной продовольственной программы ООН. Действия россии, которая продолжает морскую блокаду, ворует украинское зерно с временно захваченных территорий Украины и бомбит украинские хранилища с зерном, угрожают возникновением глобального голода.
Популярное сейчас
- Актеры 95 квартала сделали патриотические тату - ФОТО
- Генштаб: В российских подразделениях фиксируется тотальное пьянство
- Вадим Новинский отказался от мандата нардепа
- Генштаб: На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении продвижения ВСУ
- Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО
- Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО