  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Эрдоган надеется, что через 7-10 дней стороны смогут договориться о зерновых морских коридорах
В тренде

Эрдоган надеется, что через 7-10 дней стороны смогут договориться о зерновых морских коридорах

Общие новости
(1 голосов)

Турция продолжает прилагать усилия для дипломатического решения вопроса с вывозом украинского зерна

Эрдоган надеется, что через 7-10 дней стороны смогут договориться о зерновых морских коридорах

фото из свободных источников

Новина українською

Турция намерена интенсифицировать переговорный процесс по открытию коридоров для вывоза зерна из Украины по Черному морю и достичь результата в течение 7-10 дней.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на пресс-конференции по результатам встречи с премьер-министром Италии Марио Драги, сообщает Укринформ.

"Мы постараемся добиться результата в течение недели – 10 дней, интенсифицировав наши переговоры", – сказал президент Турции.

По его словам, Анкара стремится быть посредником для скорейшего решения вопроса под эгидой ООН.

Читайте такжеЭрдоган: Для вывоза зерна из Украины уже готово 20 кораблей

"Черноморский зерновой коридор имеет особенно большое значение. Важные подходы со стороны обоих лидеров: и господина Путина, и господина Зеленского. Мы продолжаем наши переговоры", – сказал Эрдоган.

Напомним, что в результате полномасштабной российской агрессии, начавшейся 24 февраля, в портах Украины заблокировано более 20 млн тонн зерна, около половины из которого предназначалась для нужд Всемирной продовольственной программы ООН. Действия россии, которая продолжает морскую блокаду, ворует украинское зерно с временно захваченных территорий Украины и бомбит украинские хранилища с зерном, угрожают возникновением глобального голода.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Реджеп Тайип Эрдоган
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде