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Путин "предварительно" согласился принять участие в саммите G20, туда пригласили и Зеленского

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Но мнение Кремля еще может измениться

Путин "предварительно" согласился принять участие в саммите G20, туда пригласили и Зеленского

Getty Images

Новина українською

Российский диктатор Владимир Путин "предварительно" согласился принять участие в саммите G20. Туда приглашен и президент Украины Владимир Зеленский.

"Что касается ноябрьского саммита G20, то официальное приглашение от президента Индонезии Джоко Видодо на имя российского президента было получено. В предварительном порядке информировали Джакарту о намерении Владимира Путина принять в нем участие", - говорится в сообщении российского МИД.

При этом уточняется, что формат участия еще будет уточнен, ведь "зависит от событий в мире и санитарно-эпидемиологической ситуации в Юго-Восточной Азии".

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Напомним, о том, что Путина пригласили на саммит G20, стало известно еще в конце апреля. Однако после этого в Кремле делали разные противоречивые заявления.

Первоначально в Кремле заявляли, что глава Путин также намерен принять участие в саммите G20.

После чего давали информацию, что в Кремле еще не решили, будет ли российский диктатор присутствовать на саммите, заявив, что решится этот вопрос "в нужное время".

Интересно, что по словам премьер-министр Италии Марио Драги, президент Индонезии Джоко Видодо исключает личное присутствие Путина.

Вместе с тем на индонезийский саммит был приглашен и президент Украины Владимир Зеленский, однако он заявил, что его участие зависит от того, будет ли до ноября завершена война и будет ли на G20 представлена ​​Россия.

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В статье: Владимир Путин война с Россией Владимир Зеленский
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