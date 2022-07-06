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Не такие, как 5 статья НАТО - Шольц снова заговорил о гарантиях безопасности для Украины

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Какими могут быть гарантии – сейчас обсуждается с другими странами и Украиной

Не такие, как 5 статья НАТО - Шольц снова заговорил о гарантиях безопасности для Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Западные страны обсуждают, какие гарантии безопасности дать Украине, но они не будут аналогичными статье 5 договора НАТО о коллективной обороне. Об этом заявил в Бундестаге канцлер Германии Олаф Шольц, передает Süddeutsche Zeitung.

Шольц вновь пообещал Украине долгосрочные гарантии безопасности, но не в значении автоматической военной помощи в случае нападения, пишут в издании.

По словам канцлера, какими конкретно могут быть гарантии – сейчас обсуждается с другими странами и Украиной.

Он добавил, что гарантии Украине "не могут быть такими, что соответствуют статье 5 договора о НАТО". По его словам, гарантии скорее "должны быть адаптированы к конкретной ситуации".

Шольц также сказал, что всегда можно использовать "высокоэффективные санкции", которые США, ЕС и другие западные страны ввели против России за широкомасштабное вторжение в Украину.

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Напомним, что статья 5 договора о НАТО закрепляет принцип коллективной обороны. Он означает, что нападение на одного члена Альянса рассматривается как нападение на всех членов.

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В статье: война с Россией Олаф Шольц
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