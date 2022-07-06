Не такие, как 5 статья НАТО - Шольц снова заговорил о гарантиях безопасности для Украины
Какими могут быть гарантии – сейчас обсуждается с другими странами и Украиной
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Западные страны обсуждают, какие гарантии безопасности дать Украине, но они не будут аналогичными статье 5 договора НАТО о коллективной обороне. Об этом заявил в Бундестаге канцлер Германии Олаф Шольц,
Шольц вновь пообещал Украине долгосрочные гарантии безопасности, но не в значении автоматической военной помощи в случае нападения, пишут в издании.
По словам канцлера, какими конкретно могут быть гарантии – сейчас обсуждается с другими странами и Украиной.
Он добавил, что гарантии Украине "не могут быть такими, что соответствуют статье 5 договора о НАТО". По его словам, гарантии скорее "должны быть адаптированы к конкретной ситуации".
Шольц также сказал, что всегда можно использовать "высокоэффективные санкции", которые США, ЕС и другие западные страны ввели против России за широкомасштабное вторжение в Украину.
Напомним, что статья 5 договора о НАТО закрепляет принцип коллективной обороны. Он означает, что нападение на одного члена Альянса рассматривается как нападение на всех членов.
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