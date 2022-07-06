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В госдуме россии намекнули США на возможность возвращения Аляски

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(2 голосов)

У главы госдумы очередной приступ словоблудия

В госдуме россии намекнули США на возможность возвращения Аляски

фото из свободных источников

Новина українською

Глава Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что США стоит помнить о том, что Аляска была российской и РФ может начать ее "возвращать".

Его слова приводит прокремлевское издание "РБК".

"Америка пускай всегда помнит: там есть часть ее (России) территории – Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать...

Мы не вмешиваемся в их внутренние дела, а они уже на протяжении десятилетий говорят, что все то, что у них происходит, выборы всех президентов – это из-за того, что вмешивается Россия. Так не уважать своих президентов. Ну что тут скажешь? То один им был нехорош, сейчас другой с велосипеда падает. Ну опять мы", - сказал Володин.

Кроме того, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой предложил провести на Аляске референдум.

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Напомним, что Российская империя продала Аляску США во второй половине 19 века.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
06.07.2022 в 23:33
В шостій палаті нова криза через нехватку заспокійливого.
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