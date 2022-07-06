В Донецке очередной пожар - пылает нефтебаза. ВИДЕО

В оккупированном Донецке снова пылает. На сей раз, горит нефтебаза в Кировском районе.

Местные паблики постят видео пожара. Дым от огня виден в нескольких километрах от места происшествия.

Огромный столб черного дыма хорошо виден за много километров.

Что стало причиной ее возгорания пока неизвестно. Однако в так называемой "ДНР" заявили, что пожар вспыхнул после обстрела ВСУ.

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Местные власти утверждают, что горюче-смазочных материалов на нефтебазе не хранилось в данный момент, однако судя по силе пожара, в данном утверждении можно усомниться.