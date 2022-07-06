Болгария заблокировала зарплаты работникам российского посольства

В Болгарии заблокировали перевод на сумму 890 тысяч долларов в российское посольство.

Об этом сообщает BNR.

Причиной такого решения стали санкции от Евросоюза.

"Есть перевод в посольство России, которое попадает непосредственно под санкции Еврокомиссии. Посольство России призвало отменить санкции за этот перевод, и сейчас отмена согласуется с ЕК", – сказал министр финансов Болгарии Асен Василев.

После разъяснений Еврокомиссии болгарские власти решат, что делать со средствами.

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Напомним, что Болгария 28 июня решила выслать 70 российских дипломатов, в том числе из-за связи с российскими спецслужбами. В МИДе Болгарии отметили, что у них есть основания для своего решения.

После этого посол россии в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что москва рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений. россия также направила ноту, в которой в ультимативном тоне требовала отменить решение о высылке российских дипломатов.