Болгария заблокировала зарплаты работникам российского посольства
Причиной такого решения стали санкции от Евросоюза
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В Болгарии заблокировали перевод на сумму 890 тысяч долларов в российское посольство.
Об этом сообщает BNR.
Причиной такого решения стали санкции от Евросоюза.
"Есть перевод в посольство России, которое попадает непосредственно под санкции Еврокомиссии. Посольство России призвало отменить санкции за этот перевод, и сейчас отмена согласуется с ЕК", – сказал министр финансов Болгарии Асен Василев.
После разъяснений Еврокомиссии болгарские власти решат, что делать со средствами.
Напомним, что Болгария 28 июня решила выслать 70 российских дипломатов, в том числе из-за связи с российскими спецслужбами. В МИДе Болгарии отметили, что у них есть основания для своего решения.
После этого посол россии в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что москва рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений. россия также направила ноту, в которой в ультимативном тоне требовала отменить решение о высылке российских дипломатов.
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