В оккупированном Скадовске прогремели взрывы, один человек погиб
Еще четверо получили ранения
фото из свободных источников
В результате взрывов в Скадовске Херсонской области один человек погиб, еще четверо получили ранения, сообщает Суспільне.
"Один человек погиб, четверо раненых, среди них ребенок. Возможно, есть еще пострадавшие, но больше никто не обращался за помощью", - сказал глава Скадовского городского совета Александр Яковлев.
Он также сообщил, что взрывы повредили дом - разрушили крышу, повредили стену и выбили окна.
Жители Скадовска сообщают о трех ракетах, летевших в северную сторону города. Затем было слышно несколько взрывов, а в воздухе были видны клубки дыма от разорванных ракет. После этого последовали два громких взрыва и пошел дым со стороны города и за городом.
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