В США выпустили коллекционную монету в честь защитников острова Змеиный
Выбита на монете и легендарная фраза про русский корабль
фото из свободных источников
В Белом доме выпустили коллекционную монету "остров Змеиный", посвященную украинскому сопротивлению в борьбе против рф.
На монете номиналом в 100 долларов изображен остров Змеиный с одной стороны и затопленный российский флагман "Москва" с другой.
Отмечается, что доставка монеты в Украину и страны НАТО - бесплатная. Кроме того, 20% от продаж будет направлено на помощь украинским женщинам и детям.
Напомним, в первый день широкомасштабной войны, 24 февраля, Россия атаковала остров Змеиный. В этот же день украинский военный в ответ на предложение оккупантов сдаться сказал легендарную фразу: "Русский военный корабль, иди на...". Она стала широко известной не только в Украине, но и в мире.
Тогда России удалось захватить остров Змеиный.
30 июня в результате успешной операции ВСУ оккупанты покинули остров Змеиный.
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