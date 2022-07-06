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В США выпустили коллекционную монету в честь защитников острова Змеиный

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Выбита на монете и легендарная фраза про русский корабль

В США выпустили коллекционную монету в честь защитников острова Змеиный

фото из свободных источников

Новина українською

В Белом доме выпустили коллекционную монету "остров Змеиный", посвященную украинскому сопротивлению в борьбе против рф.

На монете номиналом в 100 долларов изображен остров Змеиный с одной стороны и затопленный российский флагман "Москва" с другой.

Отмечается, что доставка монеты в Украину и страны НАТО - бесплатная. Кроме того, 20% от продаж будет направлено на помощь украинским женщинам и детям.

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Напомним, в первый день широкомасштабной войны, 24 февраля, Россия атаковала остров Змеиный. В этот же день украинский военный в ответ на предложение оккупантов сдаться сказал легендарную фразу: "Русский военный корабль, иди на...". Она стала широко известной не только в Украине, но и в мире.

Тогда России удалось захватить остров Змеиный.

30 июня в результате успешной операции ВСУ оккупанты покинули остров Змеиный.

В США выпустили коллекционную монету в честь защитников острова Змеиный - изображение 1
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В статье: война с Россией
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