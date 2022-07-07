В России создают аналог пионерской организации
Дума уже приняла соответствующий закон
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В России создадут общественно-государственное движение детей и молодежи, которое будет заниматься воспитанием и формированием мировоззрения нового поколения.
Соответствующий закон приняла Госдума РФ.
Набсовет организации предлагают возглавить Владимиру Путину. Финансировать организацию будет российское правительство, ей планируют передавать в собственность детские лагеря, дворцы пионеров и учебные заведения.
В организацию движения собираются приобщать губернаторов.
По мнению авторов закона, движение сможет "выстроить единую политику воспитания детей и молодежи в образовательных организациях".
"Организация будет формировать мировоззрение и готовить молодежь к полноценной жизни в обществе", – говорят российские депутаты.
Сначала организацию хотели назвать "Большая перемена", однако передумали, заявив, что название выберут сами участники. В законе также отмечено, что наставниками детей не могут быть "иностранные агенты".
В Госдуме говорят, что вступление в движение будет добровольным.
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