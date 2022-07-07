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В России создают аналог пионерской организации

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Дума уже приняла соответствующий закон

В России создают аналог пионерской организации

фото из свободных источников

Новина українською

В России создадут общественно-государственное движение детей и молодежи, которое будет заниматься воспитанием и формированием мировоззрения нового поколения.

Соответствующий закон приняла Госдума РФ.

Набсовет организации предлагают возглавить Владимиру Путину. Финансировать организацию будет российское правительство, ей планируют передавать в собственность детские лагеря, дворцы пионеров и учебные заведения.

В организацию движения собираются приобщать губернаторов.

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По мнению авторов закона, движение сможет "выстроить единую политику воспитания детей и молодежи в образовательных организациях".

"Организация будет формировать мировоззрение и готовить молодежь к полноценной жизни в обществе", – говорят российские депутаты.

Сначала организацию хотели назвать "Большая перемена", однако передумали, заявив, что название выберут сами участники. В законе также отмечено, что наставниками детей не могут быть "иностранные агенты".

В Госдуме говорят, что вступление в движение будет добровольным.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
07.07.2022 в 00:55
А чем гитлерюгенд не устраивает?? Или будут конкурирующими организациями??
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