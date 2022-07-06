Зеленский: Украинские силы продвигаются на нескольких направлениях, в том числе и на юге

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 6 июля выступил с традиционным ежедневным обращением к нации.

"Украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге – на Херсонщине, в Запорожской области. Мы не отдадим нашу землю – вся суверенная территория Украины будет украинской.

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На юге нашей страны, в оккупированных районах, российские силы заблокировали любую возможность для людей знать правду о происходящем. Блокируют доступ к социальным сетям, мессенджерам и YouTube. Люди должны об этом знать. Поэтому, если у вас есть возможность говорить с людьми на юге – с Херсоном, Геническом, Бердянском, Мелитополем и другими городами и селами – распространяйте, пожалуйста, там правду. Используйте любую возможность, чтобы сказать людям в оккупированных районах, что мы помним о них и за них мы боремся", - сказал Зеленский.