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Зеленский: Украинские силы продвигаются на нескольких направлениях, в том числе и на юге

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Президент призвал говорить и поддерживать людей на оккупированных территориях

Зеленский: Украинские силы продвигаются на нескольких направлениях, в том числе и на юге

Фото - ОП

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 6 июля выступил с традиционным ежедневным обращением к нации.

"Украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге – на Херсонщине, в Запорожской области. Мы не отдадим нашу землю – вся суверенная территория Украины будет украинской.

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На юге нашей страны, в оккупированных районах, российские силы заблокировали любую возможность для людей знать правду о происходящем. Блокируют доступ к социальным сетям, мессенджерам и YouTube. Люди должны об этом знать. Поэтому, если у вас есть возможность говорить с людьми на юге – с Херсоном, Геническом, Бердянском, Мелитополем и другими городами и селами – распространяйте, пожалуйста, там правду. Используйте любую возможность, чтобы сказать людям в оккупированных районах, что мы помним о них и за них мы боремся", - сказал Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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