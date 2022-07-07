Глава Луганской ОВА: россияне мобилизуют местных в Лисичанске и Северодонецке

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что российские оккупанты накапливают силы среди местных – в Лисичанске и Северодонецке.

"Непродолжительной была вера в "асвабадителей" у тех, кто оставался в Луганской области целенаправленно. россияне уже отметили захват нашего региона, приравняли это к победе во Второй мировой войне, но на границу области так и не вышли. Проводят ротацию, привлекая местных. Как это происходит? Мужчину приглашают на работу, например, в водоканал, а через несколько дней он вместо первых денег получает повестку".

"Его вызывает "новая родина". За счет северодончан и лисичан враг пытается преодолеть сопротивление украинских бойцов, чтобы завершить выполнение хотя бы какой-то задачи. Ожидаем очередного усиления с их стороны. Воевать на равных условиях они не в состоянии, пятикратное преимущество использовать тоже. Когда оно десятикратно и позволено стирать с лица земли большие города – что-то получается".

"Но захватить автосообщение из Лисичанска в Бахмут россиянам не удается уже третий месяц. Они контролируют только те участки, с которых мы отошли на новые оборонительные позиции. Пока держали Лисичанск, ни одним метром этой дороги враг не владел. Для них это очередная "Великая битва".