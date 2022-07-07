Поврежден причал на Змеином. Оккупанты нанесли ракетные удары по Одесщине и еще двум областям Украины
Проклятые палачи
Фото: Валентин Резниченко
Оккупационные российские войска снова обстреливали Днепропетровскую область вечером и утром. Из-за этого три человека получили ранения, в том числе один – тяжелое ранение. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
россияне 6 июля со своей территории обстреливали Сумскую область: в течение дня несколько раз вели огонь по районам Миропольской, Краснопольской и Хотинской громад из минометов, запускали ракеты из "Градов" и сбрасывали взрывчатку с беспилотников, как сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
На рассвете 7 июля российские орки нанесли ракетные удары по Одесской области и острову Змеиный, написал спикер ОВА Сергей Братчук.
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