Поврежден причал на Змеином. Оккупанты нанесли ракетные удары по Одесщине и еще двум областям Украины

Оккупационные российские войска снова обстреливали Днепропетровскую область вечером и утром. Из-за этого три человека получили ранения, в том числе один – тяжелое ранение. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

россияне 6 июля со своей территории обстреливали Сумскую область: в течение дня несколько раз вели огонь по районам Миропольской, Краснопольской и Хотинской громад из минометов, запускали ракеты из "Градов" и сбрасывали взрывчатку с беспилотников, как сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

На рассвете 7 июля российские орки нанесли ракетные удары по Одесской области и острову Змеиный, написал спикер ОВА Сергей Братчук.