Русские бумеранги. В Херсоне и Белгороде ракеты оккупантов развернулись в воздухе и полетели обратно

Из Херсона после пуска россиян ракета развернулась и начала падать. Местные Telegram-каналы пишут, что из 7 выпущенных 4 упало после взлета.

Также как минимум 2 ракеты, выпущенные из Белгорода, почти сразу развернулись в воздухе и полетели обратно. Сегодня ночью из Белгорода орки пытались запустить "Искандеры" по Харькову. Но те "отказались" и упали в российском городе (40 км от украинской границы).

В результате падения одной из ракет, "отказавшихся" атаковать Украину, в Белгородской области возник пожар.