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Русские бумеранги. В Херсоне и Белгороде ракеты оккупантов развернулись в воздухе и полетели обратно

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(2 голосов)

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Русские бумеранги. В Херсоне и Белгороде ракеты оккупантов развернулись в воздухе и полетели обратно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Из Херсона после пуска россиян ракета развернулась и начала падать. Местные Telegram-каналы пишут, что из 7 выпущенных 4 упало после взлета.

Также как минимум 2 ракеты, выпущенные из Белгорода, почти сразу развернулись в воздухе и полетели обратно. Сегодня ночью из Белгорода орки пытались запустить "Искандеры" по Харькову. Но те "отказались" и упали в российском городе (40 км от украинской границы).

В результате падения одной из ракет, "отказавшихся" атаковать Украину, в Белгородской области возник пожар.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
07.07.2022 в 11:49
Пора їм вже з кремля запускати...
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avatar
satellite (Харьков)
07.07.2022 в 09:55
НЕлюди,вы забыли что существует закон бумеранга???
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