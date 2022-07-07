Крылатые ракеты, БПЛА, артиллерия. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 6 июля

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 7 июля.

В среду, 6 июля, Украинская Армия ликвидировала еще 150 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 36650 человек.

Потери россиян в технике:

танков ‒ 1602 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3797 (+8) ед,

артиллерийских систем – 815 (+3) ед,

РСЗО - 247 (+0) ед,

средства ПВО - 107 (+0) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 187 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 667 (+3),

крылатые ракеты - 155 (+2),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2665 (+17) ед,

специальная техника – 66 (+1).

Генштаб отмечает, что наибольшие потери россияне понесли на Авдеевском и Бахмутском направлениях.