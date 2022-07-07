Крылатые ракеты, БПЛА, артиллерия. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 6 июля
Еще 150 оккупантов уничтожены
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 7 июля.
В среду, 6 июля, Украинская Армия ликвидировала еще 150 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 36650 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1602 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3797 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 815 (+3) ед,
- РСЗО - 247 (+0) ед,
- средства ПВО - 107 (+0) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 187 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 667 (+3),
- крылатые ракеты - 155 (+2),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2665 (+17) ед,
- специальная техника – 66 (+1).
Генштаб отмечает, что наибольшие потери россияне понесли на Авдеевском и Бахмутском направлениях.
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