Данилов: россияне беззащитны перед девятью HIMARS, предоставленными США и союзниками

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что через четыре месяца после начала вторжения появились признаки истощения арсенала российской федерации. После первых ошибок россия нашла тактику, которая работает. На начальном этапе вторжения орки пытались осуществить прорывы вглубь украинской территории. Они в значительной степени потеряли свои элитные подразделения.

В настоящее время российские войска наступают шагами под прикрытием артиллерии. Данилов сказал, что россия накапливает очень большое количество артиллерии и бронетехники на каждом квадратном километре, с которым украинские военные не в состоянии справиться, и это дает россиянам преимущество.

Данилов сказал, что пока Украина должна вести оборонительную войну. Прибытие в прошлом месяце американских высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS позволило ВСУ нанести удар именно по тем российским целям, которые ранее были вне досягаемости украинского оружия. По его словам, россияне "беззащитны перед девятью HIMARS, предоставленными США и союзниками". Данилов сказал, что Украине потребуются еще десятки таких пусковых установок, чтобы перевести боевые действия на восток Украины.

Также отмечается, что украинская армия использовала так много вооружения и боеприпасов советских времен, что постепенно ей необходимо будет полагаться на вооружение НАТО.