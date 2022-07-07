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ВСУ установили государственный флаг на острове Змеиный, на нем есть послание русскому кораблю

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ВСУ установили государственный флаг на острове Змеиный, на нем есть послание русскому кораблю

Братчук

Новина українською

Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что украинские военнослужащие установили государственный флаг на острове Змеиный.

"Помни, "русский военный корабль", остров Змеиный – это Украина!", – так написали защитники на желто-синем стяге.

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ВСУ установили государственный флаг на острове Змеиный, на нем есть послание русскому кораблю - изображение 1

Ранее минобороны рф назвало бегство с острова Змеиный "шагом доброй воли". В четверг, 30 июня оперативное командование "Південь" сообщило, что после серии ударов ВСУ россияне покинули ранее оккупированный остров Змеиный. Вскоре факт бегства признало министерство обороны рф, хоть и попыталось сделать "хорошую мину при плохой игре".

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В статье: война с Россией Остров Змеиный
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