ВСУ установили государственный флаг на острове Змеиный, на нем есть послание русскому кораблю
Плыть в известном направлении?
Братчук
Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что украинские военнослужащие установили государственный флаг на острове Змеиный.
"Помни, "русский военный корабль", остров Змеиный – это Украина!", – так написали защитники на желто-синем стяге.
Ранее минобороны рф назвало бегство с острова Змеиный "шагом доброй воли". В четверг, 30 июня оперативное командование "Південь" сообщило, что после серии ударов ВСУ россияне покинули ранее оккупированный остров Змеиный. Вскоре факт бегства признало министерство обороны рф, хоть и попыталось сделать "хорошую мину при плохой игре".
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