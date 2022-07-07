СБУ задержала российского агента, разведывавшего позиции украинского ПВО на востоке
Коллаборантам бой
СБУ
Военная контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала попытку агрессора установить местонахождение систем противовоздушной обороны ВСУ вблизи южного и восточного фронтов. В ходе спецоперации в Днепропетровской области задержан российский агент, разведывавший позиции украинских зенитно-ракетных комплексов С-300.
Полученные координаты ему предстояло передать своему "куратору" через заранее отработанные каналы закрытой связи. По одной из версий, оккупанты планировали использовать эту информацию для осуществления ракетных ударов или проведения диверсий – чтобы нейтрализовать противовоздушную защиту Украины.
При этом напомним, что на днях система ПВО в Днепропетровской области сбила 6 из 7 ракет, которыми рашисты пытались обстрелять область. Установлено, что предатель был завербован представителем спецслужб россии для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Во время обысков по месту жительства задержанного стражи порядка обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику, которые он использовал для коммуникации с агрессором.
Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мероприятия по блокированию проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.
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