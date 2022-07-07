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Британские СМИ: На Даунинг-стрит готовят заявление об отставке Бориса Джонсона

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Sky News, BBC, The Guardian – написали об этом уже все

Британские СМИ: На Даунинг-стрит готовят заявление об отставке Бориса Джонсона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии, официальное заявление ожидается в ближайшие часы. Он продолжит исполнять обязанности премьера до избрания нового главы правящей партии, выборы состоятся в октябре, так сообщают источники.

BBC сообщает, что правительство Бориса продолжает разваливаться, но сам Джонсон до сегодняшнего дня отказывался идти в отставку. При этом у него есть иммунитет на год и парламент не может сам инициировать его уход.

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Сообщается, что Борис Джонсон согласился уйти, но при этом хочет остаться премьер-министром до тех пор, пока осенью не будет избран новый лидер. Отметим, что уже более 50 членов правительства покинули свои посты. Уйти Джонсона призывает даже известная писательница Джоан Кэтрин Роулинг:

"О, Боже. Когда твоя лопата начинает тлеть в расплавленном огне земного ядра, прекрати копать. #ДжонсонДолженУйти".

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В статье: война с Россией Борис Джонсон
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Источник:
theguardian.com

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