Британские СМИ: На Даунинг-стрит готовят заявление об отставке Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии, официальное заявление ожидается в ближайшие часы. Он продолжит исполнять обязанности премьера до избрания нового главы правящей партии, выборы состоятся в октябре, так сообщают источники.

BBC сообщает, что правительство Бориса продолжает разваливаться, но сам Джонсон до сегодняшнего дня отказывался идти в отставку. При этом у него есть иммунитет на год и парламент не может сам инициировать его уход.

Сообщается, что Борис Джонсон согласился уйти, но при этом хочет остаться премьер-министром до тех пор, пока осенью не будет избран новый лидер. Отметим, что уже более 50 членов правительства покинули свои посты. Уйти Джонсона призывает даже известная писательница Джоан Кэтрин Роулинг:

Dear God. When your spade starts melting in the molten heat of the earth's core, stop digging. #JohnsonMustGo