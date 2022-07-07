Ракета российских оккупантов попала в молдавский танкер с остатками дизтоплива на борту
Официальное сообщение ОК "Юг"
Alf van Beem
Во время очередного авиационного удара по Одесщине из самолета Су-30 выпущены 2 ракеты Х-31. Одна попала в танкер "Millennial Spirit" (флаг Молдовы), дрейфующий в территориальном море без экипажа с остатками дизтоплива на борту.
Ранее танкер был обстрелян российскими военными кораблями в Черном море в начале вторжения страны-агрессора в Украину в 2022 году.
Пока, вероятно, идет горение остатков груза. К моменту первого попадания в судно на нем находилось более 500 тонн дизтоплива. Из-за блокады рашистами судоходства танкер уже 4 месяца дрейфует в море без экипажа как экологическая бомба замедленного действия. Вторая ракета самоликвидировалась над морем.
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