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МИД вызвал посла. Турция отпустила корабль с зерном из оккупированного Бердянска

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МИД вызвал посла. Турция отпустила корабль с зерном из оккупированного Бердянска

фото з відкритих джерел

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Игнорируя обращение украинской стороны, вечером в среду, 6 июля, ранее задержанное в порту Карасу российское судно с ворованным украинским зерном отпустили. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины на своем официальном сайте.

Вопиющим случаем стало российское судно Жибек Жоли, пытавшееся перевезти украденное зерно из оккупированного Бердянска в турецкий порт Карасу.

"Благодаря оперативному вмешательству соответствующих органов власти Украины, это судно не смогло разгрузить краденое, и было задержано. Турецкой стороне был направлен запрос на арест судна и груза".

Украинская сторона с глубоким разочарованием восприняла указанную информацию и обращается к турецкой стороне с настоятельной просьбой провести расследование данной ситуации и предоставить исчерпывающий ответ на запросы соответствующих органов власти Украины, а также всеми силами предотвратить подобные случаи в будущем.

"В связи со сложившейся недопустимой ситуацией в МИД Украины приглашен посол Турции в Киеве".

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В статье: война с Россией
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Источник:
mfa.gov.ua

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.07.2022 в 13:37
Навіть самі українці не мають поваги до влади корабельних сосен. Що вже про турків казати?
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