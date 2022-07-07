МИД вызвал посла. Турция отпустила корабль с зерном из оккупированного Бердянска
Странно как минимум
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Игнорируя обращение украинской стороны, вечером в среду, 6 июля, ранее задержанное в порту Карасу российское судно с ворованным украинским зерном отпустили. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины на своем официальном сайте.
Вопиющим случаем стало российское судно Жибек Жоли, пытавшееся перевезти украденное зерно из оккупированного Бердянска в турецкий порт Карасу.
"Благодаря оперативному вмешательству соответствующих органов власти Украины, это судно не смогло разгрузить краденое, и было задержано. Турецкой стороне был направлен запрос на арест судна и груза".
Украинская сторона с глубоким разочарованием восприняла указанную информацию и обращается к турецкой стороне с настоятельной просьбой провести расследование данной ситуации и предоставить исчерпывающий ответ на запросы соответствующих органов власти Украины, а также всеми силами предотвратить подобные случаи в будущем.
"В связи со сложившейся недопустимой ситуацией в МИД Украины приглашен посол Турции в Киеве".
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