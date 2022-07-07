  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Китай и Индия за три месяца купили у россии газа и нефти на почти 30 миллиардов долларов
В тренде

Китай и Индия за три месяца купили у россии газа и нефти на почти 30 миллиардов долларов

Общие новости
(1 голосов)

Это трудно понять

Китай и Индия за три месяца купили у россии газа и нефти на почти 30 миллиардов долларов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

россия получила $24 млрд от продажи энергоресурсов Китаю и Индии за три месяца после начала полномасштабной войны в Украине. Об этом со ссылкой на таможенную документацию сообщает издание Bloomberg.

Так, Китай потратил $18,9 млрд на российскую нефть, газ и уголь за три месяца до конца мая, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Индия заплатила $5,1 млрд за тот же период, что больше чем в пять раз по сравнению с подобными закупками за 2021 год.

В целом, кремль получил дополнительно $13 млрд от обеих стран по сравнению с теми же месяцами 2021 года. Также с начала войны в Украине в 2022-м Индия также импортировала три партии российского сжиженного природного газа по сравнению с одной партией СПГ за аналогичный период прошлого года.

"Китай уже покупает практически все, что россия может экспортировать через трубопроводы и тихоокеанские порты", — сказалведущий аналитик Центра исследований энергетики и чистого воздуха, который отслеживает российские энергетические потоки с начала войны. "Индия была основным покупателем грузов из Атлантики, которые больше не нужны Европе".

Читайте такжелукашенко: Наше участие в "спецоперации" определено. Мы с россией - единая армия

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
bloomberg.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде