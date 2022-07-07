Китай и Индия за три месяца купили у россии газа и нефти на почти 30 миллиардов долларов

россия получила $24 млрд от продажи энергоресурсов Китаю и Индии за три месяца после начала полномасштабной войны в Украине. Об этом со ссылкой на таможенную документацию сообщает издание Bloomberg.

Так, Китай потратил $18,9 млрд на российскую нефть, газ и уголь за три месяца до конца мая, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Индия заплатила $5,1 млрд за тот же период, что больше чем в пять раз по сравнению с подобными закупками за 2021 год.

В целом, кремль получил дополнительно $13 млрд от обеих стран по сравнению с теми же месяцами 2021 года. Также с начала войны в Украине в 2022-м Индия также импортировала три партии российского сжиженного природного газа по сравнению с одной партией СПГ за аналогичный период прошлого года.