Хосеп Гвардиола подарил ВСУ мяч с автографами игроков Манчестер Сити
И пожелал мира Украине
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поддерживает украинский народ в войне против рф. Тренер "горожан" получил подарок от наших солдат и сделал презент в ответ. Бывший функционер львовских "Карпат" Олег Смалийчук отправил Пепу мяч, которым он вместе с украинскими военными сыграл в футбол. После матча представители ВСУ расписались на сфере.
Испанский наставник получил презент от украинцев и даже записал обращение, в котором признался, что такой презент его обрадовал.
"Олег, я тоже хочу отправить тебе мяч. Надеюсь, он до тебя дойдет. Когда получишь его, пришли мне еще одно видео. Этот мяч для тебя и твоих друзей подписали все игроки "Манчестер Сити", выигравшие последний чемпионат Англии. Конечно, я желаю вам всего лучшего. Надеюсь, эта война скоро закончится, и вы вернетесь к нормальной жизни, к своим близким".
Смалийчук говорит, что мяч разыграют среди подписчиков инстаграм-страницы его благотворительного фонда Futuro, помогающего переселенцам.
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