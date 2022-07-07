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Хосеп Гвардиола подарил ВСУ мяч с автографами игроков Манчестер Сити

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И пожелал мира Украине

Хосеп Гвардиола подарил ВСУ мяч с автографами игроков Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поддерживает украинский народ в войне против рф. Тренер "горожан" получил подарок от наших солдат и сделал презент в ответ. Бывший функционер львовских "Карпат" Олег Смалийчук отправил Пепу мяч, которым он вместе с украинскими военными сыграл в футбол. После матча представители ВСУ расписались на сфере.

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Испанский наставник получил презент от украинцев и даже записал обращение, в котором признался, что такой презент его обрадовал.

"Олег, я тоже хочу отправить тебе мяч. Надеюсь, он до тебя дойдет. Когда получишь его, пришли мне еще одно видео. Этот мяч для тебя и твоих друзей подписали все игроки "Манчестер Сити", выигравшие последний чемпионат Англии. Конечно, я желаю вам всего лучшего. Надеюсь, эта война скоро закончится, и вы вернетесь к нормальной жизни, к своим близким".

Смалийчук говорит, что мяч разыграют среди подписчиков инстаграм-страницы его благотворительного фонда Futuro, помогающего переселенцам.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити война с Россией
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