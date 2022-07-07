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Официально: Джонсон подал в отставку, но еще будет исполнять обязанности премьера Великобритании

Общие новости
(1 голосов)

Останется до осени?

Официально: Джонсон подал в отставку, но еще будет исполнять обязанности премьера Великобритании

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии и должности премьер-министра страны. Джонсон будет исполнять обязанности главы партии и правительства до тех пор, пока не будет избран новый премьер.

Он пообещал, что британское правительство будет поддерживать Украину и после его отставки "так долго, как это потребуется".

Джонсон выступил с обращением к нации после волны отставок в своем правительстве, когда количество ушедших должностных лиц превысило 50 человек по состоянию на утро четверга, 7 июля. Отметим, что большинство вероятных кандидатов взамен Джонсона – тоже с проукраинской позицией.

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Ожидается, что выборы лидера Консервативной партии состоятся этим летом, и новый глава правительства будет определен до партийной конференции в октябре. Министр обороны Британии Бен Уоллес является явным фаворитом среди членов Консервативной партии на роль следующего премьер-министра.

Причиной недовольства Консервативной партии стали ложные заявления Даунинг-стрит по поводу бывшего заместителя парламентского организатора Криса Пинчера, обвиняемого в домогательствах к двум коллегам.

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В статье: война с Россией Борис Джонсон
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Комментарии (1)
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ding31
07.07.2022 в 14:52
Меняем обратно названия улиц в Украине? Или возьмём к нам Борьку вместо Зеленского))
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