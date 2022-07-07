Официально: Джонсон подал в отставку, но еще будет исполнять обязанности премьера Великобритании
Останется до осени?
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии и должности премьер-министра страны. Джонсон будет исполнять обязанности главы партии и правительства до тех пор, пока не будет избран новый премьер.
Он пообещал, что британское правительство будет поддерживать Украину и после его отставки "так долго, как это потребуется".
Джонсон выступил с обращением к нации после волны отставок в своем правительстве, когда количество ушедших должностных лиц превысило 50 человек по состоянию на утро четверга, 7 июля. Отметим, что большинство вероятных кандидатов взамен Джонсона – тоже с проукраинской позицией.
Ожидается, что выборы лидера Консервативной партии состоятся этим летом, и новый глава правительства будет определен до партийной конференции в октябре. Министр обороны Британии Бен Уоллес является явным фаворитом среди членов Консервативной партии на роль следующего премьер-министра.
Причиной недовольства Консервативной партии стали ложные заявления Даунинг-стрит по поводу бывшего заместителя парламентского организатора Криса Пинчера, обвиняемого в домогательствах к двум коллегам.
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