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В Переяславе снесли монумент "воссоединения" Украины и россии

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(4 голосов)

На помойку истории

В Переяславе снесли монумент "воссоединения" Украины и россии

Новина українською

В городе Переяслав снесли монумент празднования 300-летия воссоединения Украины с россией. Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

"Буча, Ирпень, Бородянка, Гостомель, Мощун и другие населенные пункты Украины, где российская армия совершала зверства против человечности, в который раз доказали, что о "воссоединении" или "дружбе" с рашистами речь идти не может. Памятник демонтирован за решением громады и органа местного самоуправления", - отметил Кулеба.

Как известно, в 1654 году Богдан Хмельницкий, ища поддержку в войне с Речью Посполитой, обратился за помощью к московскому царству. В подписанных статьях речь шла о равноправном союзе двух государств. Однако после смерти Хмельницкого и с назначением каждого следующего гетмана москва урезала права Запорожской державы, пока не отменила даже ее автономию.

Монумент "в честь 300-летия воссоединения" был установлен коммунистической властью в 1961 году.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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jnp49 (ОДЕССА)
07.07.2022 в 16:14
На свалку истории...
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