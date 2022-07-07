В Переяславе снесли монумент "воссоединения" Украины и россии
На помойку истории
В городе Переяслав снесли монумент празднования 300-летия воссоединения Украины с россией. Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.
"Буча, Ирпень, Бородянка, Гостомель, Мощун и другие населенные пункты Украины, где российская армия совершала зверства против человечности, в который раз доказали, что о "воссоединении" или "дружбе" с рашистами речь идти не может. Памятник демонтирован за решением громады и органа местного самоуправления", - отметил Кулеба.
Как известно, в 1654 году Богдан Хмельницкий, ища поддержку в войне с Речью Посполитой, обратился за помощью к московскому царству. В подписанных статьях речь шла о равноправном союзе двух государств. Однако после смерти Хмельницкого и с назначением каждого следующего гетмана москва урезала права Запорожской державы, пока не отменила даже ее автономию.
Монумент "в честь 300-летия воссоединения" был установлен коммунистической властью в 1961 году.
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