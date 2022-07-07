Казахстан намерен поставлять нефть в Европу в обход России
Отношения между Казахстаном и Россией в последнее время очень натянутые
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил правительству диверсифицировать маршруты поставки нефти в обход РФ. Это произошло после того, как российский суд обязал Каспийский трубопроводный консорциум приостановить деятельность на 30 дней.
Об этом сообщает сайт президента Казахстана.
Токаев назвал важной задачей диверсификацию поставок нефти. В этой связи он поручил проработать оптимальный вариант реализации Транскаспийского маршрута и увеличить мощности двух нефтепроводов.
Приоритетным президент Казахстана считает Транскаспийский маршрут – поставки в Европу в обход России. Токаев выступил с заявлением на следующий день после того, как российский суд постановил приостановить работу морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума на 30 дней. Это может в третий раз за 2022 год остановить доступ казахстанской нефти на мировой рынок через Россию.
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