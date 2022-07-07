  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Казахстан намерен поставлять нефть в Европу в обход России
В тренде

Казахстан намерен поставлять нефть в Европу в обход России

Общие новости
(1 голосов)

Отношения между Казахстаном и Россией в последнее время очень натянутые

Казахстан намерен поставлять нефть в Европу в обход России

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил правительству диверсифицировать маршруты поставки нефти в обход РФ. Это произошло после того, как российский суд обязал Каспийский трубопроводный консорциум приостановить деятельность на 30 дней.

Об этом сообщает сайт президента Казахстана.

Читайте такжеПрезидент Казахстана пообещал помочь Европе и миру с газом и нефтью

Токаев назвал важной задачей диверсификацию поставок нефти. В этой связи он поручил проработать оптимальный вариант реализации Транскаспийского маршрута и увеличить мощности двух нефтепроводов.

Приоритетным президент Казахстана считает Транскаспийский маршрут – поставки в Европу в обход России. Токаев выступил с заявлением на следующий день после того, как российский суд постановил приостановить работу морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума на 30 дней. Это может в третий раз за 2022 год остановить доступ казахстанской нефти на мировой рынок через Россию.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде