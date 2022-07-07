Германия не будет передавать Украине БТР Fuchs

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт отказала в поставке бронетранспортеров Fuchs Украине, сославшись на интересы безопасности.

Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на DPA.

"Мы поддерживаем Украину всем, чем возможно. Но мы должны гарантировать способность Германии защитить себя", - заявила глава Минобороны ФРГ, комментируя требование оппозиции предоставить Украине военную технику.

Запрос оппозиционного блока ХДС/ХСС она назвала "грабежом".

"Безответственно хотеть грабить Бундесвер, особенно в наше время, и игнорировать военные советы генерального инспектора", - подчеркнула Ламбрехт.

Ранее генерал Эберхард Зорн, выполняющий функции генерального инспектора вооруженных сил Германии, заявил, что у Бундесвера нет возможности передать Украине технику из своих запасов.

Заметим, что на вооружении Германии более 800 бронетранспортеров Fuchs разных модификаций.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна не может поставлять Украине оружие в таком количестве, как, например, США.