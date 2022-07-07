Экс-нардеп от Слуги народа Ковалев помогал оккупантам вывозить зерно и соль из Херсона в РФ
Об этом сообщает генеральный прокурор
Алексей Ковалев
Экс-нардеп Алексей Ковалев помогал рашистам вывозить зерно и соль из оккупированной Херсонщины в Россию.
Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
"Накануне подписала подозрение нардепу Ковалеву. В начале оккупации он уехал на Херсонщину якобы работать с избирателями и защищать от мародеров свой бизнес, которым не может заниматься во время парламентской деятельности. Есть показания, что народный избранник при этом организовывал вывоз соли и зерна в РФ" , – рассказала она.
"Консерва" открылась его ФБ-постом с увлечением планами полномасштабной интеграции аграриев Херсонщины в экономическую модель России и настаиванием, что "Россия навсегда". Собственно, этим захватчики и поставили его заниматься в оккупационном органе на псевдодолжности "заместителя главы правительства Херсонской области", которую он занял", - добавила генпрокурор.
Как известно, в начале июня нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев перешел на сторону российских оккупантов и публично поддержал присоединения Херсонской области к России. После этого на него завели уголовное дело.
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