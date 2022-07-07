Министр обороны Британии Уоллес - фаворит на должность премьера. Он говорил, что у Путина "синдром маленького мужчины"
Судя по последним данным, именно Уоллес заменит Джонсона на посту премьера
фото из свободных источников
Министр обороны Британии Бен Уоллес является явным фаворитом среди членов Консервативной партии на роль следующего премьер-министра.
Об этом свидетельствует последний опрос YouGov. Также о фаворитизме Уоллеса пишут и британские СМИ.
Согласно новому опросу членов Консервативной партии, министр обороны Бен Уоллес является явным фаворитом на победу в любом соревновании за лидерство. Уоллес побеждает всех основных претендентов, включая министра иностранных дел Лиз Трасс.
Бен Уоллес, занимая пост министра обороны в правительстве Бориса Джонсона, играл ключевую роль в британской поддержке Украины.
Он успел отличиться рядом прекрасных заявлений: называл Марию Захарову и Путина "сумасшедшими"; говорил, что у кремлевского карлика "синдром маленького мужчины".
Уоллес до последнего сохранял поддержку Бориса Джонсона и отозвал ее в четверг утром, однако в отставку, как остальные более 50 членов кабмина, не ушел.
Уоллес объяснил это тем, что имеет обязательства по обеспечению безопасности страны, независимо от того, кто является премьер-министром.
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