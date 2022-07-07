Министр обороны Британии Бен Уоллес является явным фаворитом среди членов Консервативной партии на роль следующего премьер-министра.

Об этом свидетельствует последний опрос YouGov. Также о фаворитизме Уоллеса пишут и британские СМИ.

Согласно новому опросу членов Консервативной партии, министр обороны Бен Уоллес является явным фаворитом на победу в любом соревновании за лидерство. Уоллес побеждает всех основных претендентов, включая министра иностранных дел Лиз Трасс.

Бен Уоллес, занимая пост министра обороны в правительстве Бориса Джонсона, играл ключевую роль в британской поддержке Украины.

Он успел отличиться рядом прекрасных заявлений: называл Марию Захарову и Путина "сумасшедшими"; говорил, что у кремлевского карлика "синдром маленького мужчины".

Уоллес до последнего сохранял поддержку Бориса Джонсона и отозвал ее в четверг утром, однако в отставку, как остальные более 50 членов кабмина, не ушел.

Уоллес объяснил это тем, что имеет обязательства по обеспечению безопасности страны, независимо от того, кто является премьер-министром.