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Оккупанты нанесли ракетный удар по сладу пива в Николаеве

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Виталий Ким говорит, что орки просто криворукие

Оккупанты нанесли ракетный удар по сладу пива в Николаеве

Новина українською

Российские оккупанты ударили по складу пивной продукции в Николаевской области.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава обладминистрации Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"За сутки было три обстрела ракетами и 25 из РСЗО. Я не считаю, что они стреляют ракетами по ангарам и полям, это слишком дорого. Они просто криворукие и не могут попадать. Сегодня ракеты попали в район берега и по складу пивной продукции. Они по пиву ударили, они бьют, куда видят.

Погрешности их ракет составляют от 600 м до 1,2 км. Ракетными ударами орки запугивают население, потому что не имеют успехов на фронте. Мое мнение таково, что там новый руководитель по роскосмосу, поэтому он думает, что ракеты это эффективно", - пояснил глава ОВА.

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В статье: война с Россией Виталий Ким
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