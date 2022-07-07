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Зеленский: После отставки Джонсона политика Великобритании по отношению к Украине не изменится

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Надеемся, так и будет

Зеленский: После отставки Джонсона политика Великобритании по отношению к Украине не изменится

CNN

Новина українською

Украина многое получила благодаря премьеру Великобритании Борису Джонсону.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, его слова приводит CNN.

Президент назвал Джонсона "настоящим другом Украины" и выразил уверенность, что политика Великобритании по отношению к Украине не изменится в ближайшее время

"Украина многое получила от своих отношений с премьер-министром, включая прежде всего военную поддержку", — отметил глава государства.

Зеленский отметил, что с нетерпением ждет возможности поговорить с Джонсоном напрямую, чтобы узнать больше о деталях его отставки.

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В статье: война с Россией Борис Джонсон Владимир Зеленский
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Источник:
CNN

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