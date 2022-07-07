Зеленский: После отставки Джонсона политика Великобритании по отношению к Украине не изменится
Надеемся, так и будет
CNN
Украина многое получила благодаря премьеру Великобритании Борису Джонсону.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, его слова приводит CNN.
Президент назвал Джонсона "настоящим другом Украины" и выразил уверенность, что политика Великобритании по отношению к Украине не изменится в ближайшее время
"Украина многое получила от своих отношений с премьер-министром, включая прежде всего военную поддержку", — отметил глава государства.
Зеленский отметил, что с нетерпением ждет возможности поговорить с Джонсоном напрямую, чтобы узнать больше о
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Источник:CNN
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