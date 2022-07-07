Зеленский: После отставки Джонсона политика Великобритании по отношению к Украине не изменится

Украина многое получила благодаря премьеру Великобритании Борису Джонсону.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, его слова приводит CNN.

Президент назвал Джонсона "настоящим другом Украины" и выразил уверенность, что политика Великобритании по отношению к Украине не изменится в ближайшее время

"Украина многое получила от своих отношений с премьер-министром, включая прежде всего военную поддержку", — отметил глава государства.