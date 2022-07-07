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МВД сообщило о подозрении оккупанту-мародеру, который по тупости оставил свое фото в Ирпене

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Орк, как оказалось, не знал, как работает фотоаппарат Polaroid

МВД сообщило о подозрении оккупанту-мародеру, который по тупости оставил свое фото в Ирпене

t.me/mvs_ukraine

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МВД объявила о подозрении рашисту, который участвовал в боевых действиях и грабил дома местных жителей на временно оккупированной территории г. Ирпень.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

"Зацепкой для его установления стало его селфи, которое он собственноручно из-за неумения и неосведомленности случайно сделал фотоаппаратом Polaroid. Сейчас оставленная на месте преступления фотография является весомым доказательством в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

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Правоохранители установили, что злоумышленник – гражданин российской федерации, военнослужащий 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии (военная часть 32515) ВС РФ.

"В ходе расследования уголовного производства удалось в полном объеме собрать доказательную базу причастности российского военного к преступлениям, которые он совершал во время оккупации г. Ирпень. Потерпевшие и свидетели дали показания, что подозреваемый грабил квартиры местных жителей: присваивал их деньги, бытовую и компьютерную технику, ювелирные изделия и другие ценные вещи", – добавили в МВД.

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В статье: война с Россией
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