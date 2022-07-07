Беларусь передала под полный контроль армии РФ аэродром возле Гомеля
Беларусь передала аэродром Зябровка в Гомельской области под полный контроль России для обустройства российской военной базы
фото из свободных источников
Беларусь передала под полный контроль армии РФ аэродром Зябровка (недалеко от Гомеля).
На аэродроме продолжаются мероприятия по обустройству российской военной базы.
Как информирует Интерфакс-Украина, об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов.
"Беларусь передала под полный контроль России аэродром "Зябровка", где продолжаются мероприятия по обустройству российской военной базы. На территории аэродрома находится ракетный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и дивизион С-400 "Триумф" , – рассказал он.
Кроме того, в рамках анонсированной передачи по России оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в ВС Республики Беларусь проводятся подготовительные мероприятия по приему вооружения.
"В пункте постоянной дислокации 465 ракетной бригады, к юго-востоку от Минска, начато строительство ангаров для указанных комплексов. В течение следующего месяца спланирована командировка военнослужащих ВС Республики Беларусь на обучение в военно-космическую академию имени Можайского в РФ", - добавил Громов.
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