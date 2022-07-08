Андрющенко: В Мариуполе ежедневно гибнет в среднем 25 человек
Как минимум 20 тысяч человек уже похоронены в братских могилах
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В Мариуполе смертность от естественных причин выросла в четыре раза по сравнению с довоенным периодом, ежедневно в городе погибает в среднем 25 человек, заявил советник мэра города Петр Андрющенко.
"Братская могила в Старом Крыму за два месяца увеличилась по меньшей мере вдвое. В частности, из-за эксгумации и роста смертности.
Фактически смертность от естественных причин выросла в четыре раза по сравнению с довоенным периодом. Ежедневно погибает в среднем 25 человек. Это около 1800 человек только за май-июнь. И тенденция на рост в динамике", – написал он в своем телеграмм-канале в четверг.
Он также напомнил, что согласно анализу четырех массовых захоронений официально отмечалось, что как минимум 20 тысяч человек уже похоронены в братских могилах.
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