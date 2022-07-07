Джонсон заявил, что и после его отставки Британия продолжит поддерживать Украину
Столько, сколько будет нужно
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который в четверг
"Хочу обратиться к народу Украины. Я знаю, что мы будем в Великобритании продолжать поддерживать вашу войну за свободу столько, сколько потребуется", - передает слова Джонсона Интерфакс.
Напомним, что ранее Джонсон объявил, что согласен уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании, когда консерваторы подберут нового лидера.
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