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6 июля в Киеве зафиксирован новый температурный рекорд

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6 июля в Киеве зафиксирован новый температурный рекорд

фото из свободных источников

Новина українською

6 июля в украинской столице зафиксирован новый температурный рекорд: максимальная температура воздуха в Киеве достигла +34,3°С, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, максимальная температура воздуха 6 июля в Киеве достигла +34,3°С. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 1924 году и равнялось +33,9°С", - говорится в сообщении.

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Также уточняется, что абсолютным максимумом температуры воздуха в столице за все время наблюдений остается 30 июля 1936, когда столбик термометра зафиксировали на отметке +39,4°С.

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