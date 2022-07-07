"Будет жесткий ответ на провокации", - В Беларуси прямо угрожают нанести удары по Польше
У Лукашенко продолжают угрожать всем вокруг
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Заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Беларуси генерал-майор Руслан Косыгин заявил, что в случае "провокаций Запада" белорусские силы нанесут удары, прежде всего, по инфраструктуре Польши.
Об этом сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА.
"Территория Польши, как, однако, и страны Балтии, превращается в полигон, на территории которого США планируют развязать в Европе еще один кровавый конфликт против Российской Федерации и ее союзников", – заявил Косыгин.
Он отметил проведение военных учений, а также "попытки отдельных польских политиков инициировать возвращение так называемых изначально польских земель, под которыми подразумеваются западные регионы Украины и Беларуси".
Это все заместитель начальника Генштаба ВС Беларуси назвал "подготовкой к ведению военных действий на восточном направлении" на фоне "деградации стран Западной Европы и фактической потери ими самостоятельности в принятии решений".
"В то же время – и это следует понимать прежде всего польскому руководству – в случае начала конфликта территория Польши с ее военной инфраструктурой становится первоочередным объектом удара, а именно центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации национальных вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры", – сказал Косыгин.
Он подытожил, что "на Западе должны четко понимать, что наш ответ на любые вооруженные провокации однозначно будет адекватным и жестким".
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