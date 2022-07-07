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"Будет жесткий ответ на провокации", - В Беларуси прямо угрожают нанести удары по Польше

Общие новости
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(1 голосов)

У Лукашенко продолжают угрожать всем вокруг

"Будет жесткий ответ на провокации", - В Беларуси прямо угрожают нанести удары по Польше

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Беларуси генерал-майор Руслан Косыгин заявил, что в случае "провокаций Запада" белорусские силы нанесут удары, прежде всего, по инфраструктуре Польши.

Об этом сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА.

"Территория Польши, как, однако, и страны Балтии, превращается в полигон, на территории которого США планируют развязать в Европе еще один кровавый конфликт против Российской Федерации и ее союзников", – заявил Косыгин.

Он отметил проведение военных учений, а также "попытки отдельных польских политиков инициировать возвращение так называемых изначально польских земель, под которыми подразумеваются западные регионы Украины и Беларуси".

Это все заместитель начальника Генштаба ВС Беларуси назвал "подготовкой к ведению военных действий на восточном направлении" на фоне "деградации стран Западной Европы и фактической потери ими самостоятельности в принятии решений".

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"В то же время – и это следует понимать прежде всего польскому руководству – в случае начала конфликта территория Польши с ее военной инфраструктурой становится первоочередным объектом удара, а именно центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации национальных вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры", – сказал Косыгин.

Он подытожил, что "на Западе должны четко понимать, что наш ответ на любые вооруженные провокации однозначно будет адекватным и жестким".

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В статье: война с Россией
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Источник:
Белта

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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.07.2022 в 21:33
Вони що, всі там йопануті?...
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0
0
олег донецьк Украіна (донецьк)
07.07.2022 в 21:04
.......лукашенко место в палате №6.путинская подстилка сошла с ума
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