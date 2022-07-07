  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Минобороны рф анонсировали "оперативную паузу" в боях на Украине
В тренде

В Минобороны рф анонсировали "оперативную паузу" в боях на Украине

Общие новости
(2 голосов)

Оккупанты проводят "мероприятия по заполнению боевых возможностей"

В Минобороны рф анонсировали "оперативную паузу" в боях на Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Представитель минобороны России Игорь Конашенков объявил 7 июля, что государство берет оперативную "паузу" в войне против Украины.

По его словам, подразделения российских войск сейчас проводят "мероприятия по заполнению боевых возможностей".

Об этом Конашенков рассказал на брифинге, пишут российские средства массовой пропаганды.

"В подразделениях, выполнявших боевые задания в ходе "специальной военной операции", проходят мероприятия по заполнению боевых возможностей. Военнослужащим предоставлена возможность отдохнуть, получить письма и посылки из дома", – сказал представитель минобороны РФ.

Читайте также"Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Я не вылечусь от этого никогда" - оккупант в шоке от потерь своей армии

В то же время, по словам экспертов, у России – серьезные проблемы, связанные с дефицитом военных ресурсов. После атаки и захвата Северодонецка и Лисичанска у россиян на восточном направлении проблемы с комплектованием не только с личным составом и техникой.

За последнюю неделю в тылу врага все чаще после работы ВСУ высокоточными РСЗО, поставляемых западными партнерами, горят склады боеприпасов и ГСМ. В связи с этим фактом у россиян большие проблемы с логистикой и поставками, что серьезно тормозит дальнейшее наступление.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде