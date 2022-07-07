В Минобороны рф анонсировали "оперативную паузу" в боях на Украине

Представитель минобороны России Игорь Конашенков объявил 7 июля, что государство берет оперативную "паузу" в войне против Украины.

По его словам, подразделения российских войск сейчас проводят "мероприятия по заполнению боевых возможностей".

Об этом Конашенков рассказал на брифинге, пишут российские средства массовой пропаганды.

"В подразделениях, выполнявших боевые задания в ходе "специальной военной операции", проходят мероприятия по заполнению боевых возможностей. Военнослужащим предоставлена возможность отдохнуть, получить письма и посылки из дома", – сказал представитель минобороны РФ.

В то же время, по словам экспертов, у России – серьезные проблемы, связанные с дефицитом военных ресурсов. После атаки и захвата Северодонецка и Лисичанска у россиян на восточном направлении проблемы с комплектованием не только с личным составом и техникой.

За последнюю неделю в тылу врага все чаще после работы ВСУ высокоточными РСЗО, поставляемых западными партнерами, горят склады боеприпасов и ГСМ. В связи с этим фактом у россиян большие проблемы с логистикой и поставками, что серьезно тормозит дальнейшее наступление.