"Гениальное решение". На россии стали выковыривать чипы из банковских карт и вставлять их в новые
Смекалочка
фото из свободных источников
Начальница отдела киберкомплаенса Сбербанка Ольга Маклашина рассказала, что в банке начали реимплантацию чипов из невостребованного клиентами пластика в новые карты. Ее слова передает российское пропагандистское издание ТАСС.
Маклашина отметила, что в России "возник дефицит" чипов из-за проблем с логистикой и выросшей востребованности карты "Мир" после ухода Visa и Mastercard.
"Наши коллеги из центра эмиссии придумали решение, близкое к гениальному — реимплантация чипов банковских карт, то есть мы начали выковыривать чипы из карточек и вставлять их в новые карты", — рассказала она.
Представительница Сбербанка добавила, что чипы извлекают только из неактивированных карт, которые не забрали клиенты банка. За месяц их накапливается почти 400 тысяч. Реимплантация позволит банку сэкономить 1 млрд рублей в этом году, добавила Маклашина.
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