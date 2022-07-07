"Гениальное решение". На россии стали выковыривать чипы из банковских карт и вставлять их в новые

Начальница отдела киберкомплаенса Сбербанка Ольга Маклашина рассказала, что в банке начали реимплантацию чипов из невостребованного клиентами пластика в новые карты. Ее слова передает российское пропагандистское издание ТАСС.

Маклашина отметила, что в России "возник дефицит" чипов из-за проблем с логистикой и выросшей востребованности карты "Мир" после ухода Visa и Mastercard.

Читайте также Туристов из рф в Турции приветствуют оригинальными открытками от народа Украины. ФОТО

"Наши коллеги из центра эмиссии придумали решение, близкое к гениальному — реимплантация чипов банковских карт, то есть мы начали выковыривать чипы из карточек и вставлять их в новые карты", — рассказала она.

Представительница Сбербанка добавила, что чипы извлекают только из неактивированных карт, которые не забрали клиенты банка. За месяц их накапливается почти 400 тысяч. Реимплантация позволит банку сэкономить 1 млрд рублей в этом году, добавила Маклашина.