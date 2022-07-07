Украинские флаги на Змеином. ССО рассказали детали спецоперации - ФОТО
В высадке на остров участвовали несколько подразделений
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Сводная группа войск
Детали операции сообщила пресс-служба Сил спецопераций.
Ночью 7 июля к острову Змеиный на подводных носителях подошли боевые пловцы 73 морского центра СПП им кошевого атамана Антина Головатого ССО Украины. С помощью специального оборудования они обследовали прибрежную зону на наличие противолодочных и противодесантных мин.
После установки прохода для лодок основной группы они подали сигнал для продолжения операции.
Первыми на остров сошли инженеры, расчищавшие проход от минных заграждений и ловушек для остальной группы.
После выхода на плато острова группа приступила к выполнению задач: осмотру местности, фиксации и сбору данных о вражеской технике, вооружении и материально-технических средствах противника, завезенных им на Змеиный.
При выполнении задания сводная группа установила украинские флаги в разных частях острова. Также над Змеиным взвился флаг 73-го центра специального назначения ССО Украины.
"В то время, когда наши воины выполняли задачи, российские суда начали маневрирование в направлении Змеиного. Выполнив задачу, сводная группа покинула остров. После этого россияне нанесли ракетный удар по Змеиному, попав в пирс. Группа украинских воинов в полном составе невредимой вернулась на базу.
Планирование и руководство операции осуществляло командование 73-го отдельного морского центра специального назначения. Воины этого центра составили основную часть сводной группы. Также к непосредственному участию в операции были привлечены инженеры 59 отдельной мотопехотной бригады, бойцы ГУР МО и 801 отдельного отряда ВМС Украины", - говорится в сообщении.
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